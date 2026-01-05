Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de 4 katlı apartmanda çıkan yangın söndürüldü

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 4 katlı apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 23:56 Güncelleme: 05.01.2026 - 23:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de 4 katlı apartmanda çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 4 katlı apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kayacık Mahallesi'ndeki bir sitedeki 4 katlı apartmanın en üst katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, dairede hasara yol açtı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Süper Kupa'da ilk finalist Galatasaray!
        Süper Kupa'da ilk finalist Galatasaray!
        Dursun Özbek'ten transfer ve Icardi açıklaması!
        Dursun Özbek'ten transfer ve Icardi açıklaması!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maduro ve Venezuela halkı milletimizin dostu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maduro ve Venezuela halkı milletimizin dostu
        "Hataları kabul etmek mümkün değil!"
        "Hataları kabul etmek mümkün değil!"
        "Finalde kupayı almak istiyoruz!"
        "Finalde kupayı almak istiyoruz!"
        Delcy Rodriguez yemin etti
        Delcy Rodriguez yemin etti
        Maduro, hakim karşısına çıkarıldı
        Maduro, hakim karşısına çıkarıldı
        Akıllara The Economist'in kapağı geldi
        Akıllara The Economist'in kapağı geldi
        İstanbul'a kar geliyor! Tarih belli oldu!
        İstanbul'a kar geliyor! Tarih belli oldu!
        Tedesco ve Reis'ten Süper Kupa sözleri!
        Tedesco ve Reis'ten Süper Kupa sözleri!
        Petrol şirketlerinin hisseleri yükseldi
        Petrol şirketlerinin hisseleri yükseldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        2025 enflasyonu açıklandı
        2025 enflasyonu açıklandı
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar

        Benzer Haberler

        Evde sağlıksız koşullarda tutulan 55 hayvan koruma altına alındı
        Evde sağlıksız koşullarda tutulan 55 hayvan koruma altına alındı
        Kocaeli'de bir evde kötü koşullarda tutulan 55 hayvan koruma altına alındı
        Kocaeli'de bir evde kötü koşullarda tutulan 55 hayvan koruma altına alındı
        Kapı açılınca karşılaşılan manzara şoke etti Kokudan duramayan komşular ihb...
        Kapı açılınca karşılaşılan manzara şoke etti Kokudan duramayan komşular ihb...
        Kandıra'da Atatürk Parkı yenileniyor
        Kandıra'da Atatürk Parkı yenileniyor
        Kocaeli'de 23 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kocaeli'de 23 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        İzmit Körfezi'ne flamingo akını, sayıları katlandı Sanayi şehrinin pembe mi...
        İzmit Körfezi'ne flamingo akını, sayıları katlandı Sanayi şehrinin pembe mi...