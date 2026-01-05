Kocaeli'de 4 katlı apartmanda çıkan yangın söndürüldü
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 4 katlı apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kayacık Mahallesi'ndeki bir sitedeki 4 katlı apartmanın en üst katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, dairede hasara yol açtı.
