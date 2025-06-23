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        Çocuklarını kurtarmak için atladığı derede boğulan kadın, toprağa verildi

        KOCAELİ'ninBaşiskele ilçesinde dereye düşen oğlu Kerem Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 15:48 Güncelleme: 23.06.2025 - 15:50
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        Çocuklarını kurtarmak için atladığı derede boğulan kadın, toprağa verildi
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        KOCAELİ'ninBaşiskele ilçesinde dereye düşen oğlu Kerem Y.'yi (14) kurtarmak için büyük oğlu Ali Sami Y. (17) ile birlikte suya atlayan ancak boğulan Reyhan Karabudak (37), son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede taziyeleri kadının sudan kurtulan çocukları, kabul etti.

        Kazandere Mahallesi Yuvacık Barajı mevkisinde dün 16.00 sıralarında meydana gelen olayda; eşinden boşandığı öğrenilen Reyhan Karabudak, oğulları Kerem Y. ve Ali Sami Y. ile ormanda yürüyüşe çıktı. Yürüyüş sırasında Kerem, dengesini kaybederek dereye düştü. Kardeşinin düştüğünü gören Ali Sami Y. de peşinden atlarken, anne Karabudak da iki çocuğunu kurtarmak için suya atladı. Sudan kendi imkanlarıyla çıkan Kerem Y., çevredekilerden yardım istedi. İhbarla olay yerine itfaiye, AFAD, UMKE, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        BİRİ KENDİ İMKANLARI İLE ÇIKTI, DİĞERİNİ EKİPLER KURTARDI

        Kerem Y. ambulansla hastaneye kaldırılırken, ekipler anne ve oğlunu kurtarmak için çalışma başlattı. Ali Sami Y. ise ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik çalışmaları sonucu kurtarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ali Sami Y., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kısa süre sonra ekipler, anne Karabudak'a ulaştı. Karabudak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Karabudak'ın cansız bedeni, işlemlerin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Reyhan Karabudak'ın ailesine teslim edilen cenazesi, öğle namazına müteakip Karamürsel ilçesindeki Ulu Cami'de kılınan cenaze namazı sonrası Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi. Taziyeleri kadının sudan kurtulan çocukları kabul ederken; Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık da cenazeye katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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