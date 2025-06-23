Devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Arslanbey Mahallesi Arslanbey Kartepe Caddesi üzerinde meydana geldi. Şehir merkezine seyir halinde olan Davut D. idaresindeki 41 AK 975 plakalı traktör, virajı döndüğü sırada sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Sürücü traktörün altında kalırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu Davut D., sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekibine teslim edildi. Sağlık görevlileri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Davut D.’nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

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