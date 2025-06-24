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        Kazada ölen baba toprağa verildi, 8 yaşındaki oğlunun tedavisi sürüyor (2)

        SÜRÜCÜTUTUKLANDI Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde otomobilin motosiklete çarptığı, Naim Kurban'ın hayatını kaybettiği, oğlu Mert Ali Kurban'ın ağır yaralandığı kazada gözaltına alınan sürücü M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 17:16 Güncelleme: 24.06.2025 - 17:16
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        Kazada ölen baba toprağa verildi, 8 yaşındaki oğlunun tedavisi sürüyor (2)
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        SÜRÜCÜTUTUKLANDI

        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde otomobilin motosiklete çarptığı, Naim Kurban'ın hayatını kaybettiği, oğlu Mert Ali Kurban'ın ağır yaralandığı kazada gözaltına alınan sürücü M.T.K. işlemleri sonrası tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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