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        Zabıta memuru intihar etti, seken kurşunla belediye başkanı da yaralandı (3)

        BAŞKANBIYIK KOÜ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ'NE GETİRİLDİDarıca Belediyesi başkanlık makamında yaşanan olay sonrası kolundan yaralanan Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca Farabi Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 22:21 Güncelleme: 24.06.2025 - 22:25
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        Zabıta memuru intihar etti, seken kurşunla belediye başkanı da yaralandı (3)
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        BAŞKANBIYIK KOÜ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ'NE GETİRİLDİ

        Darıca Belediyesi başkanlık makamında yaşanan olay sonrası kolundan yaralanan Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca Farabi Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Başkan Bıyık, burada kontrolden geçirildikten sonra servise alındı.

        Nazım Özgün ERBULAN/ İZMİT(Kocaeli),

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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