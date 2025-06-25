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        3'ü çocuk 5 kişinin içinde olduğu otomobil takla attı

        KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan, 3'ü çocuk 5 kişinin içinde olduğu otomobil, takla attı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 11:36 Güncelleme: 25.06.2025 - 11:40
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        3'ü çocuk 5 kişinin içinde olduğu otomobil takla attı
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        KOCAELİ’nin Kandıra ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan, 3’ü çocuk 5 kişinin içinde olduğu otomobil, takla attı.

        Kaza, saat 10.00 sıralarında, D-130 kara yolu Kandıra istikameti Pirceler Mahallesi mevkisinde meydana geldi. 41 KM 188 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle sürücü S.Ö.'nün kontrolünden çıkıp takla attı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, otomobildeki 3’ü çocuk 5 kişiye olay yerinde ayakta tedavi uygulandı. Araç çekiciyle yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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