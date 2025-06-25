3'ü çocuk 5 kişinin içinde olduğu otomobil takla attı

Kaza, saat 10.00 sıralarında, D-130 kara yolu Kandıra istikameti Pirceler Mahallesi mevkisinde meydana geldi. 41 KM 188 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle sürücü S.Ö.'nün kontrolünden çıkıp takla attı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, otomobildeki 3’ü çocuk 5 kişiye olay yerinde ayakta tedavi uygulandı. Araç çekiciyle yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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