Kolundan yaralanan Darıca Belediye Başkanı Bıyık, ameliyat oldu

KOCAELİ’de, zabıta memuru Kerim Doğan'ın (35) tabancasıyla kendi başına ateş ettiği olayda, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık (48), merminin kolunu sıyırması sonucu meydana gelen kırık nedeniyle ameliyat oldu.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında, Bağlarbaşı Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki Darıca Belediyesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; belediyede 2 yıldır zabıta memuru olarak görev yapan Kerim Doğan, Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ile konuşmak için Başkanlık makamına gitti. Görüşme sırasında Doğan, yanındaki tabancayla kendi başına ateş etti, kurşun Başkan Bıyık’ın kolunu da sıyırdı.

İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı ancak Kerim Doğan, yaşamını yitirdi.

'HAYATİ RİSKİM YOK'

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise akşam saatlerinde Kocaeli Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Bıyık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu akşam belediyemizde yaşanan elim hadise sonucu yaralanarak hastaneye sevk edildim. Çok şükür, hayati riskim yok. Sağlık durumum iyi ve kontrol altındayım. Arayıp soran, dua eden tüm dostlarıma, akrabalarıma ve kıymetli hemşehrilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Olay sırasında hayatını kaybeden zabıta personelimize Allah’tan rahmet; ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum” ifadelerine yer verdi.