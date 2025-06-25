Kocaeli'de hurda yangını (2)
YANGINKONTROL ALTINDAKocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Kirazpınar Mahallesi'ndeki hurda sahasında saat 14.
YANGINKONTROL ALTINDA
Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Kirazpınar Mahallesi'ndeki hurda sahasında saat 14.30 sıralarında çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 4 saat süren müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
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