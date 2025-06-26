Kocaeli'de makilik yangını (3)

Kocaeli’nin Körfez ilçesindeki ağaçlık ve makilik alanda çıkan yangına Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı 2 helikopterle havadan müdahale edildi. O anlar, helikopter kamerasına yansıdı.

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