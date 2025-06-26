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        Kocaeli'de makilik yangını (3)

        SÖNDÜRMEÇALIŞMALARI HELİKOPTER KAMERASINDAKocaeli'nin Körfez ilçesindeki ağaçlık ve makilik alanda çıkan yangına Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı 2 helikopterle havadan müdahale edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 15:59 Güncelleme: 26.06.2025 - 16:05
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        Kocaeli'de makilik yangını (3)
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        SÖNDÜRMEÇALIŞMALARI HELİKOPTER KAMERASINDA

        Kocaeli’nin Körfez ilçesindeki ağaçlık ve makilik alanda çıkan yangına Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı 2 helikopterle havadan müdahale edildi. O anlar, helikopter kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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