Hastane yakınında ağaçlık alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Tavşantepe Mahallesi Ata Sokak üzerinde bulunan Kocaeli Şehir Hastanesine yaklaşık 300 metre mesafedeki ağaçlık alanda saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çöpler tutuşurken, alevler kısa sürede ağaçlara sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

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