Bisikletten düşen 10 yaşındaki Yusuf öldü

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi Bilgen Sokak’ta meydana geldi. Evine yakın sokak üzerine bisiklet süren Yusuf Mahir Bulut dengesini kaybedip düştü. Bisikletin gidonu karın bölgesine gelen Bulut, yaralandı. Çevredekilerin, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yusuf Mahir Bulut, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Tedaviye alınan Bulut, gece saatlerinde yaşam mücadelesini kaybetti. Yusuf’un, cenazesi otopsi işlemleri için Gebze Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı.

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