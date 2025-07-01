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        Bisikletten düşen 10 yaşındaki Yusuf öldü

        KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde bisikletten düşen Yusuf Mahir Bulut (10), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 12:23 Güncelleme: 01.07.2025 - 12:25
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        Bisikletten düşen 10 yaşındaki Yusuf öldü
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        KOCAELİ’nin Darıca ilçesinde bisikletten düşen Yusuf Mahir Bulut (10), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Olay, dün saat 20.30 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi Bilgen Sokak’ta meydana geldi. Evine yakın sokak üzerine bisiklet süren Yusuf Mahir Bulut dengesini kaybedip düştü. Bisikletin gidonu karın bölgesine gelen Bulut, yaralandı. Çevredekilerin, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yusuf Mahir Bulut, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Tedaviye alınan Bulut, gece saatlerinde yaşam mücadelesini kaybetti. Yusuf’un, cenazesi otopsi işlemleri için Gebze Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı.

        Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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