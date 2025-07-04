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        Kocaelispor, Massadio Haidara ile ön protokol imzaladı

        KOCAELSİPOR, 32 yaşındaki defans oyuncusu Massadio Haidara'nın transferi konusunda futbolcuyla ön protokol imzaladığını açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 09:17 Güncelleme: 04.07.2025 - 09:20
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        Kocaelispor, Massadio Haidara ile ön protokol imzaladı
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        KOCAELSİPOR, 32 yaşındaki defans oyuncusu Massadio Haidara’nın transferi konusunda futbolcuyla ön protokol imzaladığını açıkladı.

        Süper Lig’in yeni ekibi Kocaelispor, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Stade Brest 29 forması giyen Massadio Haidara’nın transferi konusunda futbolcu ile ön protokol imzaladığını bildirdi. Yeşil-siyahlı ekibin sosyal medyasından yapılan açıklama şu şekilde: “Profesyonel futbolcu Massadio Haidara ile kulübümüz arasında futbolcunun sağlık kontrolünden başarılı bir şekilde geçmesi şartına bağlanmış ön protokol imzalanmıştır. Futbolcu, sağlık kontrolünden geçmek üzere şehrimize gelecek olup, sağlık kontrollerinin başarılı sonuçlanması koşulu ile kulübümüz ve futbolcu arasında 2025-2026 ve 2026-2027 sezonlarını kapsayacak şekilde 2 yıllık sözleşme imzalanacaktır.”

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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