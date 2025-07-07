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        Kocaeli'deki yangında ahır kullanılamaz hale geldi

        KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde bir ahırda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 19:42 Güncelleme: 07.07.2025 - 19:42
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        Kocaeli'deki yangında ahır kullanılamaz hale geldi
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        KOCAELİ’nin Başiskele ilçesinde bir ahırda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında, ahır kullanılamaz hale geldi.

        Yeşilyurt Mahallesi Muhtar Ustaoğlu Sokak’taki kullanılmayan ahırda saat 17.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yükselen alevleri fark eden çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Ahırın çökme riski bulunması nedeniyle kontrollü olarak yıkılırken, itfaiye ekipleri soğutma çalışması gerçekleştirildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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