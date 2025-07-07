Kocaeli'deki yangında ahır kullanılamaz hale geldi

Yeşilyurt Mahallesi Muhtar Ustaoğlu Sokak’taki kullanılmayan ahırda saat 17.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yükselen alevleri fark eden çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Ahırın çökme riski bulunması nedeniyle kontrollü olarak yıkılırken, itfaiye ekipleri soğutma çalışması gerçekleştirildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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