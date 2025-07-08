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        Üst geçide çarpan TIR'ın dorsesindeki konteyner, otomobilin üzerine kaydı

        KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde rampa aşağı indiği sırada üst geçide çarpan TIR'ın doresindeki konteyner, arkadan gelen otomobilin üzerine kaydı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 22:01 Güncelleme: 08.07.2025 - 22:05
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        Üst geçide çarpan TIR'ın dorsesindeki konteyner, otomobilin üzerine kaydı
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        KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde rampa aşağı indiği sırada üst geçide çarpan TIR’ın doresindeki konteyner, arkadan gelen otomobilin üzerine kaydı. Araç sürücüleri kazayı yara almadan atlattı.

        Kaza, saat 19.30 sıralarında Güney Mahallesi Tuğrul Caddesi’nde meydana geldi. 95 Evler Sahili yönüne giden M.S. idaresindeki TIR, rampa aşağı indiği sırada dorsesinde bulunan konteyner, 3 metre 75 santimetre yüksekliğindeki üst geçide çarptı. Çarpışmanın etkisiyle dorseki konteyner, arkadan gelen K.K. yönetimindeki 34 GSV 751 plakalı otomobilin üzerine kaydı. Araç sürüleri kazayı yara almadan atlatırken, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi. Polis, ekipleri caddede trafik akışını yönlendirdi. Konteynerin altında kalan otomobil ise vinç yardımıyla kurtarıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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