Tüfekle vurulmuştu; 4 günlük yaşam savaşını kaybetti

Olay, 4 Temmuz'da Doğantepe Mahallesi Kiraz Deresi mevkisi kırsalında meydana geldi. B.K., bir spor tesisinde halı saha görevlisi olarak çalışan Yasin Örçen'e tüfekle ateş açtı. Örçen bacaklarından yaralanırken, B.K. kaçtı. Örçen, sağlık ekiplerince Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi sürecinde bacakları kesilmek zorunda kalınan Örçen, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Jandarmaya teslim olan B.K. tutuklanırken, Örçen'in cenazesinin bugün toprağa verileceği öğrenildi.

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