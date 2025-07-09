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        Tüfekle vurulmuştu; 4 günlük yaşam savaşını kaybetti

        KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 11:15 Güncelleme: 09.07.2025 - 11:20
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        Tüfekle vurulmuştu; 4 günlük yaşam savaşını kaybetti
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        KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde B.K. tarafından tüfekle bacaklarından vurulan Yasin Örçen (39), 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

        Olay, 4 Temmuz'da Doğantepe Mahallesi Kiraz Deresi mevkisi kırsalında meydana geldi. B.K., bir spor tesisinde halı saha görevlisi olarak çalışan Yasin Örçen'e tüfekle ateş açtı. Örçen bacaklarından yaralanırken, B.K. kaçtı. Örçen, sağlık ekiplerince Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi sürecinde bacakları kesilmek zorunda kalınan Örçen, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Jandarmaya teslim olan B.K. tutuklanırken, Örçen'in cenazesinin bugün toprağa verileceği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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