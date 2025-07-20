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        Kocaeli'de otomobil ağaca çarptı; 5 yaralı

        KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin ağaca çarptığı kazada 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 02:01 Güncelleme: 20.07.2025 - 02:05
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        Kocaeli'de otomobil ağaca çarptı; 5 yaralı
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        KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin ağaca çarptığı kazada 5 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 21.30 sıralarında Gölcük Yunus Emre Mahallesi’nde meydana geldi. Semanur D. Yönetimindeki 41 FR 092 plakalı otomobil, mahallede bulunan dik rampayı çıkarken sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu ağaca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü ile otomobildeki Elif D., Ecrin D., Halid D. ve İknur D. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli’deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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