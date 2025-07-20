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        Denizde mahsur kalan 4 kişiyi ekipler kurtardı

        KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde kano ile denize açılan 2 kişi suya düşünce yardım etmek isteyen 2 kişi daha akıntıya kapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 13:25 Güncelleme: 20.07.2025 - 13:30
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        Denizde mahsur kalan 4 kişiyi ekipler kurtardı
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        KOCAELİ’nin Darıca ilçesinde kano ile denize açılan 2 kişi suya düşünce yardım etmek isteyen 2 kişi daha akıntıya kapıldı. Toplam 4 kişi, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sahil güvenlik ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarıldı.

        Olay, dün saat 21.00 sıralarında Cami Mahallesi mevkisindeki sahilde meydana geldi. Bindikleri kano ile denize açılan 2 kişi bir süre sonra dengelerini kaybedince suya düştü. Durumu fark eden sahildeki 2 kişi de yardıma gitmek isterken akıntıya kapılınca toplam 4 kişi denizde mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, Sahil Güvenlik Darıca Kolluk Destek Tim Komutanlığı’na bağlı ekipler ve polis ekibi sevk edildi. Sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan kişiler, ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yapılan kontrollerde 4 kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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