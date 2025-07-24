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        Çıkan yangında yediemin deposu kullanılamaz hale geldi

        KOCAELİ'nin Gebze ilçesindeki bir yediemin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 16:14 Güncelleme: 24.07.2025 - 16:20
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        Çıkan yangında yediemin deposu kullanılamaz hale geldi
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        KOCAELİ’nin Gebze ilçesindeki bir yediemin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında, depo kullanılamaz hale geldi.

        Balçık Mahallesi Şile Caddesi’ndeki bir yediemin deposunda saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında malzemelerin bulunduğu depo kullanılamaz hale geldi. Yanan depo havadan görüntülenirken, yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

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