Çıkan yangında yediemin deposu kullanılamaz hale geldi

Balçık Mahallesi Şile Caddesi’ndeki bir yediemin deposunda saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında malzemelerin bulunduğu depo kullanılamaz hale geldi. Yanan depo havadan görüntülenirken, yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

KOCAELİ’nin Gebze ilçesindeki bir yediemin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında, depo kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.