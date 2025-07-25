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        TEM'de yolcu otobüsü kamyona arkadan çarptı; 1'i ağır, 7 yaralı

        TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde kamyona arkadan çarpan yolcu otobüsündeki 1'i ağır, 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 09:49 Güncelleme: 25.07.2025 - 09:55
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        TEM'de yolcu otobüsü kamyona arkadan çarptı; 1'i ağır, 7 yaralı
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        TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde kamyona arkadan çarpan yolcu otobüsündeki 1’i ağır, 7 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yolun İstanbul istikametinde trafik kontrollü olarak sağlandı.

        Kaza, saat 07.30 sıralarında TEM Otoyolu İstanbul istikameti Gebze ilçesi geçişi Muallimköy mevkisinde meydana geldi. S.T. yönetimindeki 28 ABE 755 plakalı yolcu otobüsü, önündeki giden Ş.C. idaresindeki 54 AKH 812 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, otobüste hostes olarak çalışan Ayça Y. ile 6 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlıkçılar tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ayça Y.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde trafik kontrollü olarak sağlandı.

        Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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