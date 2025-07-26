Kocaeli'de orman yangını

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ediyor.

Karamürsel ilçesine bağlı Pazarcık Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, alevlerin yerleşim alanlarına sıçramaması için yoğun çaba harcıyor. Söndürme çalışmaları devam ederken, bölgedeki vatandaşlar da tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.