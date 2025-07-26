Kocaeli'de orman yangını (2)
YANGINKARAPINAR MAHALLESİNE DE SIÇRADIKaramürsel ilçesi Pazarköy Mahallesi'nde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle Karapınar Mahallesi'ne de sıçradı.
YANGINKARAPINAR MAHALLESİNE DE SIÇRADI
Karamürsel ilçesi Pazarköy Mahallesi’nde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle Karapınar Mahallesi’ne de sıçradı. Çok sayıda itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin yanı sıra Donanma Komutanlığı’na bağlı helikopterler de alevlere müdahaleye başladı. Evlere yakın noktada devam eden yangında köylüler de traktör ve hortumlarla söndürme çalışmalarına destek veriyor.
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