Kocaeli'de marketin deposunda çıkan yangın söndürüldü

Bu hafta ne yapsak?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir marketin deposunda çıkan yangın hasara neden oldu.

Tatlıkuyu Mahallesi Ahmet Pembegüllü Bulvarı'nda bulunan bir marketin depo bölümünde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çalışanların bilgi vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede söndürülen yangında, marketin depo kısmında hasar oluştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.