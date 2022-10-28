Kocaeli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama törenleri düzenlendi.

İzmit Kültür Tepesi'nde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Törene, Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak, Deniz Eğitim-Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Bülent Turan, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

- Karamürsel

Karamürsel Kaymakamlığı önünde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'ndaki çelenk sunuldu.

Törende, Karamürsel Su Ürünleri Kooperatifine bağlı tekneler Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle renkli görüntüler oluşturdu.

Karamürsel Belediyesi tarafından Karamürsel Kültür Merkezi önünde açılan stantta vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı.

İlçe Müftülüğü tarafından camilerde şehitler için dua okutuldu.

Törene, Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Cumhuriyet Savcısı Cihat Karakaya, İlçe Jandarma Komutanı Burhan Demir, İlçe Emniyet Müdürü Nail Dalsar, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Soner Esmer, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- Gölcük

Gölcük Anıtpark'ta düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene, Gölcük Kaymakamı Yusuf Özdemir, Gölcük Deniz Ana Üs ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Aziz Bakıoğlu, Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Fikret Ormancı, Gölcük Cumhuriyet Başsavcısı Tayfun Akbaş, Gölcük Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Daha sonra protokol üyeleri tarafından esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı.



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