Kocaeli'de kursu tamamlayan 62 aday hakem sahalarda görev alabilecek

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de düzenlenen aday hakem kursu tamamlandı.



İl Hakem Kurulunca 23-25 Aralık'ta düzenlenen kursa 12'si kadın 62 aday hakem katıldı.

Kocaeli İl Hakem Kurulu Başkanı Alparslan Dalkılıç ve İl Eğitimcisi Bahri Toksagül, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Kocaeli Şubesi toplantı salonunda, adaylara futbol kuralları konusunda eğitim verdi.

Son gün saha uygulaması ve atletik testlerin yapıldığı kursta, katılımcıların tamamı aday hakem olmaya hak kazandı.

Faal olan 40 klasman ve bölgesel, 108 il hakemi bulunan Kocaeli'de aday hakem sayısı 129 oldu.

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