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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nde 3 bin litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uygulama sırasında şüphelendiği bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada 3 bin litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

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