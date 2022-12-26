Kocaeli'de kasap deposundan hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kasap deposundan 70 bin liralık ürün çaldığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Atalar Mahallesi Ata Caddesi'nde kasap deposundan meydana gelen hırsızlık olayının zanlılarını yakalamak için çalışma başlatıldı.

Güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, yüzü maskeli zanlıların Ş.P. ile E.P. olduğunu tespit etti.

Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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