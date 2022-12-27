Kocaeli'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.



Eşme Mahallesi Topağaçlar Yolu Sokak'ta tarlasına giden Mümin Günel'in (66) kullandığı 41 SS 745 plakalı traktör, kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü Günel, traktörün altında kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen ekiplerce traktörün altından çıkartılan Günel'in olay yerinde öldüğü anlaşıldı.

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