KSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeytinoğlu, 2022 yılı ihracat rakamlarını değerlendirdi:

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, ihracatta 2021'de yakalanan artış trendinin 2022'de de sürdüğünü belirterek, bu yıl hedef pazarlardaki talep artışıyla daha yüksek seviyeler görmeyi temenni ettiklerini bildirdi.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Ticaret Bakanlığınca açıklanan geçici dış ticaret istatistiklerini değerlendirdi.

Aralık ayında ihracatın 22 milyar 915 milyon dolar olarak gerçekleştiğini, bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat artışının yüzde 3,1 olduğunu aktaran Zeytinoğlu, "Bu ihracat rakamının aralık ayları içerisinde en yüksek değer olduğunu görüyoruz." ifadesini kullandı.

- "2023 yılında ihracatımızda daha yüksek seviyeler görmeyi temenni ediyoruz"

KSO Başkanı Zeytinoğlu, şöyle devam etti:

"İhracatta 2021 yılında yakalanan artış trendi, 2022 yılında da sürdü. 2022'de ihracatta aylık 20 milyar doların aşıldığı rekor seviyeler gerçekleştirdik ve yılı 254 milyar 210 milyon dolar ihracatla tamamladık. 2021 yılına göre ihracat artış oranı yüzde 12,9 oldu. Bu yıl rekabet ettiğimiz ülkelerdeki konteyner ve taşıma maliyetlerinin yükselmesi ülkemize avantaj sağlarken, son dönemde Uzakdoğu'dan olan ihracatın önünün açılması ve konteyner fiyatlarının düşmesi, yılın son aylarında ihracat artış hızında yavaşlamaya neden oldu. 2023 yılında başta Avrupa olmak üzere hedef pazarlarımızdaki talep artışlarıyla ihracatımızda daha yüksek seviyeler görmeyi temenni ediyoruz."

Rekabetçi kurun önemine işaret eden Zeytinoğlu, bu kurun ihracatı desteklemesinin yanında ithalatın azalması noktasında da önemli destek unsuru olacağını kaydetti.

İthalat rakamlarını hatırlatan Zeytinoğlu, "Üretim ve yatırıma yönelik artışları olumlu bulurken, dış ticaret açığının azaltılması noktasında tüketim malları ithalatında daha dikkatli davranılması gerektiğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Zeytinoğlu, 2022'de enerji fiyatlarındaki artışın da etkisiyle ithalat artış hızının ihracatın üzerinde gerçekleştiğine dikkati çekerek, dış ticaret açığında yüzde 138,4'lük artış olduğunu, bunun cari açığa yansıyabileceğini bildirdi.

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