Kocaeli'de bir gencin tabancayla öldürülmesine ilişkin 5 kişi müebbet hapis istemiyle yargılanacak

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir gencin tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili 5 kişi hakim karşısına çıkacak.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca, Mertcan Pekatik'in (23) 19 Haziran 2022'de tabancayla öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Selçuk S'nin yaşanan tartışma sonrasında ruhsatsız silahla yakın mesafeden 4 el ateş etmek suretiyle Pekatik'in ölümüne sebep olduğu belirtildi.

Selçuk S. her ne kadar öldürme kastı gütmediğini beyan etse de savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunun değerlendirildiği aktarılan iddianamede, ateş edilen mesafenin çok kısa olduğu, isabetin maktulün sırt bölgesine geldiği, böylece eylemin Pekatik'e yönelik "kasten öldürme", müştekiler B.D, C.B, M.E yönünden de "kasten öldürmeye teşebbüs" suçunu oluşturduğu kaydedildi.

Şüpheliler S.K, O.G. ve O.A'nın, Selçuk S. ile olay öncesinde ve sonrasında irtibatta olduklarının kamera kayıtlarında görüldüğüne işaret edilen iddianamede, şüpheli M.K'nin eyleminin de "kasten öldürmeye azmettirme" suçunu oluşturduğu belirtildi.

Cumhuriyet savcısı, Selçuk S, O.A, O.G, S.K. ve M.K'nin "kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı müebbet hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

Sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde 4. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

- Olay

İzmit'te 19 Haziran 2022'de B.D, C.B, M.E. ile eğlence mekanına giden Mertcan Pekatik, burada çıkan tartışma üzerine dışarı çıkmıştı. Elinde tabancayla gelen kişinin açtığı ateş sonucu yaralanan Pekatik, Halkevi mevkisindeki taksi durağına koşarak burada yere yığılmış ve hayatını kaybetmişti.

Şüpheliler Selçuk S, O.G, S.K. ve O.A. aynı gün ekiplerce yakalanmış, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Selçuk S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

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