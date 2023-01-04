Engelliler konfeksiyon ihracatıyla ekonomiye 10 milyon avro katkı sağladı

KOCAELİ (AA) - KADİR YILDIZ - Kocaeli'de engellilerin topluma kazandırılması, onlara istihdam alanı oluşturulması amacıyla 2006'da hizmete alınan Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi'nde üretilen konfeksiyon ürünlerinin ihracından, geçen yıl ülke ekonomisine yaklaşık 10 milyon avro katkı sağlandı.

Avrupa Birliği fonları ve Türkiye İş Kurumunun desteğiyle Kocaeli Sanayi Odası bünyesinde 2006'da 72 dönümlük arazide 5 bin 400 metrekare kapalı alanda üretime başlayan merkezde, yıldan yıla kapasite artırımına gidildi.

Son olarak konfeksiyon bölümüne 2 bin 200 metrekare ilave edilmesiyle kapalı üretim alanı 12 bin metrekareye çıkarılan merkezde, 135 engelli istihdam ediliyor.

Çalışanlarının yüzde 80'i kadınlardan oluşan merkezde üretilen konfeksiyon ürünleri 2012 yılından bu yana aralarında ABD, Japonya, Hollanda ve Almanya'nın bulunduğu dünyanın dört bir tarafındaki ülkelere gönderiliyor.

Konfeksiyon ihracatı sayesinde geçen yıl ülke ekonomisine yaklaşık 10 milyon avro kazandırıldı. Merkezde mantar, açık alan sebze ve meyve yetiştiriciliği ile transformatör üreten bir fabrikanın trafo yedek parçalarının montajı da yapılıyor.

- "Üretim merkezimizden toplamda 700-800 bin adet ürün çıkıyor"

Merkezin Genel Müdürü Hüsnü Bayraktar, AA muhabirine, istihdamı her yıl artırarak üretime devam ettiklerini belirterek, konfeksiyon bölümünde 100 engellinin çalıştığını kaydetti.

İş ortakları bulunduğunu, burada engeli bulunmayanların da çalıştığını dile getiren Bayraktar, "İş ortağımızın bünyesinde 380 engelsiz çalışanımız var. Engelli ve engelsiz çalışanlar birlikte üretim faaliyetlerini sürdürüyor. Konfeksiyon grubunda ürettiğimiz ürünlerin yüzde 95'i fason iş ortağımız tarafından ihraç ediliyor. Buradan da ülkemize yaklaşık 10 milyon avro katma değer sağlanıyor. Üretim merkezimizden toplamda 700-800 bin adet ürün çıkıyor." diye konuştu.

Burada üretilen ürünlerin dünyanın her yerine ihraç edildiğini aktaran Bayraktar, bu başarıda engellilerin payının olmasının kendilerini sevindirdiğini söyledi.

Bayraktar, sürekli istihdam artışı yaptıklarını, kapasite ve üretim artışına gittiklerini dile getirerek, "Hem engellilere, kadınlara istihdam sağlamak hem de ülke ekonomisine katkıda bulunmak istiyoruz. Amacımız, engellilerin üretim faaliyetinde bulunarak sosyalleşmelerini ve geçinebilecek ücretleri buradan elde etmelerini sağlamak." dedi.

Her yıl çalışanlarının yüzde 10'unun, ücret bakımından daha iyi şartlardaki sanayi kuruluşlarına geçiş sağladığını aktaran Bayraktar, "Bu, bizim için de gurur verici. Burada engellileri eğitiyoruz, çalışma ortamını hazırlıyoruz ve öz güvenlerini artırıyoruz. Böylece farklı iş yerlerine daha iyi kazançlarla transfer oluyorlar. Biz de severek, iyi referanslarla arkadaşlarımızı gönderiyoruz." şeklinde konuştu.

Bayraktar, mantar bölümünde yıllık 100-120 ton üretim yaptıklarını belirterek, orada da sadece engellilerin istihdam edildiğini kaydetti. Yetiştirdikleri meyvelerden sirke ve pekmez yaparak sattıklarını belirten Bayraktar, seralarda yetiştirdikleri ürünleri yemekhanelerinde kullandıklarını söyledi.

- "Tek bacakla çalışmam bana engel değil"

Merkezde 17 yıldır çalışan ortopedik engelli Suna Sert (45) de işini severek yaptığını, ihracat odaklı üretime katkı sağlamanın kendisini mutlu ettiğini dile getirdi.

Engellinin olmadığını, engellenen insanlar olduğunu vurgulayan Sert, şunları paylaştı:

"Bu tarz projeler çoğalıp engelliler topluma kazandırıldıkça çok güzel işler çıkar. Sağlıklı insanlarla aynı işi yapıyoruz. Tek bacakla çalışmam bana engel değil. İstedikten sonra yapamayacak şey yok. Ürettiğimiz kıyafetlerin dünyanın pek çok yerinde kullanılması ve beğenilmesi güzel duygu. Böyle bir projenin içinde olmak gurur verici. Buraya kumaş olarak geliyor, o kumaş marka kıyafet olarak çıkıyor ve yurt dışında da çok tutuluyor. Bu çok güzel bir şey."

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