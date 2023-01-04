Kocaeli'de uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ve Gebze ilçelerinde uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 2 Ocak'ta İzmit ve Gebze ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonlarda çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 35 lira ele geçirildi.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.P, O.T, M.K. ve H.İ.O, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.