Kocaeli'de aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, otomobilin refüjdeki aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kabaoğlu Mahallesi Profesör Baki Komsuoğlu Bulvarı'nda ilerleyen B.B. idaresindeki 09 NA 681 plakalı otomobil, refüjdeki aydınlatma direği ve yanındaki ağaca çarptı.

Sürücü ile beraberindeki F.S. otomobilde sıkıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

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