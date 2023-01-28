Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 1 kişi tedavi altına alındı.

Tatlıkuyu Mahallesi 1319/2 Sokak'ta, Ebru Ö'nün kullandığı 07 BCH 551 plakalı otomobil ile Fadime G.E. idaresindeki 35 ZY 3699 plakalı otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Ebru Ö, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.



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