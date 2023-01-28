Emektar ayakkabı ustası mesleğinde 55 yılı geride bıraktı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de yaşayan 72 yaşındaki ayakkabı ustası İbrahim Dinibütünoğlu, 55 yıldır müşterilerine ilk günkü heyecanla hizmet veriyor.

Dinibütünoğlu, İstanbul'da henüz küçük yaşlarda ayakkabı ustası babasının yanında çırak olarak mesleği adım attı.

Çıraklık yıllarının ardından kentte mesleğini bir süre icra eden Dinibütünoğlu, 2017 yılında yerleştiği Kocaeli'nin İzmit ilçesinde gelişen teknolojiye inat 10 metrekarelik dükkanında mesleğini sürdürüyor.

Yıllar geçmesine rağmen dükkanını her sabah ilk günkü heyecanla açan Dinibütünoğlu, ayakkabılarını tamir ettiği müşterilerinin dükkanından memnun ayrılmasının mutluluğunu yaşıyor.

- "Müşterilerimle akraba gibiyim"

Dinibütünoğlu, küçük yaşlarda ayakkabı tamircisi babasına yardım amacıyla yanında çalışmaya başladığını, ilk ayakkabı tamirini 17 yaşında gerçekleştirdiğini söyledi.

Zamanla işinde ustalaştığını dile getiren Dinibütünoğlu, "Dükkana gelen müşteriler, benim davranışımdan etkilendikleri için 'Bu çocuğu bu yaşta nasıl yetiştirdin?' diyerek babamı tebrik ediyorlardı. Babam da çok mutlu oluyordu. Mesleğimi 55 yıldır sürdürüyorum. Falçatayla kesim işleri, boya fırçalarıyla da temizleme yapıyoruz. Çekiç olmazsa olmazlardan." diye konuştu.

Dinibütünoğlu, çıraklığı döneminde her yerde dikiş makinesi olmadığına, bunun yerine ağaç çivisinin kullanıldığına işaret ederek, o dönem köseleyle ayakkabıyı kalıbının içine monte ederek işlem yaptıklarını anlattı.

Mesleğini ilk günkü heyecanla sürdürdüğünü vurgulayan Dinibütünoğlu, "Mesleğimi, sanatımı aşkla, severek yapıyorum. Müşterilerimi kırmadan memnun etmek için mücadele ediyorum. Herkes çok mutlu. Müşterilerimle akraba gibiyim. Müşterilerime hizmet etmeye, seve seve gönüllü olarak devam ediyorum." ifadelerini kullandı.

Dinibütünoğlu, mesleğe ilginin neredeyse kalmadığına işaret ederek, "3 usta yetiştirdim. İş sahibi oldular. Bu işi, iş olarak gören artık kimse kalmadı. Sanat olarak beğendikleri yok. Eskiden ilkokul veya lise biterdi, babaları çocuklarını sanat öğrensin diye alır getirirdi. Bundan sonra zor görüyorum. Bu meslek bitmemeli ama bitecek gibi görünüyor. Ölen sanatların içinde biri de benim sanatım. İmalatın yüzde 80'i fabrikasyon olmuş. Eski kaliteli deri, kösele yok." değerlendirmesinde bulundu.

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