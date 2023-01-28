Kocaeli'de iş yerlerinden hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ve İzmit ilçelerinde iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Körfez'deki bir iş yerinden 500 lira ile işletmeye ait motosiklet, İzmit ilçesi Bağdat Caddesi'nde de bir restorandan kasa ve sadaka kutusundaki bozuk paranın çalınması üzerine çalışma başlattı.

İş yerlerine ait güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, zanlının B.M. olduğunu belirledi.

Polis ekiplerince yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, kayıtlarda, B.M'nin hırsızlık yaptığı iş yerinde açık alana tuvaletini yaptığı görülüyor.

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