İtfaiye ekibi, dumandan zehirlenen kuşa kalp masajı yaptı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde itfaiye ekibi, bir evde çıkan yangında dumandan zehirlenen kuşa kalp masajı yaptı.

Çınarlı Mahallesi Saka Sokak'taki 3 katlı apartmanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Evin içinde dumandan etkilenen muhabbet kuşunu gören ekipler, hayvana bir süre kalp masajı yaptı. Ekiplerin müdahalesine rağmen kuş öldü.

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