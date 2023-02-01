Kocaeli'de dolandırıcılıktan yargılanan sanığa 4 yıl hapis cezası

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla yargılanan sanığa 4 yıl hapis verildi.



Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık B.G. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı, müşteki F.K. ise salonda hazır bulundu.

Sanık B.G. kendisinin de mağdur olduğunu öne sürerek, müştekinin zararlarını gidermek istemediğini belirtti.

Sosyal medya hesabından dolandırıcılık yaptığını kabul eden B.G, işlemlerinde akrabası A.K.Y'nin bankamatik kartını kullandığını anlattı.

B.G, söz konusu alışveriş hesabıyla başkalarının da dolandırıcılık yaptığını savunarak, "Bu yönden gelebilecek suçlamaları kabul etmiyorum. Pişman değilim, bir dönem bu yöntemle kazandığım ufak miktarlarla hayatımı idame ettirdim. Çok büyük cezalar aldım. Milyar dolarlar kazanmadım. Sadece hayatımı idame ettirdim." dedi.

Müşteki F.K, sanıktan parasını alamadığını ve şikayetçi olduğunu söyledi.

Mütalaasını mahkemeye sunan Cumhuriyet savcısı, sanık B.G'nin kendisini A.K.Y. olarak tanıttığı müştekinin satın almak istediği cep telefonu için 3 bin 250 lirayı sanığın kullandığı söz konusu hesaba aktardığının belirlendiğini kaydetti.

İddia makamı, parayı çekmek suretiyle dolandırıcılık eylemini gerçekleştiren sanğın, 4 yıldan 10 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, B.G'yi, "bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 4 yıl hapis ve 6 bin 500 lira para cezasına çarptırdı.





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