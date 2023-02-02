Kocaeli'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazası ulaşımda aksamalara neden oldu.

D-100 kara yolu İstanbul istikameti orduevi mevkisindeki tünelde soda yüklü 2 tanker ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

İhbar üzerine kaza mahalline itfaiye, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapatılan yolun İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Yan yollara yönlendirilen ulaşım, Karayolları çalışanlarının yola dökülen mazotu temizlenmesi ve araçların kaldırılmasının ardından normale dönecek.







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