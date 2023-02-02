Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Zeytinoğlu, dış ticaret verilerini değerlendirdi:

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, 2023'te başta Avrupa olmak üzere hedef pazarlardaki talep artışlarıyla ihracat performansının artarak devam etmesini temenni ettiklerini belirtti.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Ticaret Bakanlığının ocak ayına ilişkin geçici dış ticaret verilerini değerlendirdi.

İhracatın ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10,4 artarak 19 milyar 376 milyon dolar olarak gerçekleştiğini anımsatan Zeytinoğlu, "Bu ihracat rakamının ocak ayları içerisinde en yüksek değer olduğunu görüyoruz. 2023 yılında, başta Avrupa olmak üzere hedef pazarlarımızdaki talep artışlarıyla ihracat performansımızın artarak devam etmesini temenni ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Zeytinoğlu, döviz kurunun ihracatı destekler seviyede olmasının, tüketim malları ithalatının azalması noktasında önemli destek unsuru olacağını vurgulayarak, "Tüketim malları ithalatı yapılan ürünlerin, kendi kabiliyetimizle üretilmesi, yatırım imkanlarının teşvik edilmesi noktasında kurun değerli olduğunu düşünüyoruz." ifadesini kullandı.





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