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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, bir araç ve iş yerinde 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.



Bu kapsamda Kartepe ve Körfez ilçelerinde bir araç ile iş yerinde yapılan kontrollerde 21 düzensiz göçmen yakalandı.

İş yerine 986 bin 250 lira idari para cezası uygulandı.

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