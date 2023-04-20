Akçaray tramvay hattında Kuruçeşme durağı hizmete girdi

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KOCAELİ (AA) - İzmit'te hizmet veren Akçaray tramvay hattının Plajyolu - Kuruçeşme arasında inşa edilen yeni etabı hizmete açıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, D-100 kara yolunun üzerinden geçerek Kuruçeşme'ye ulaşan tramvay hattında test sürüşlerinin ardından yolcu seferleri başladı.

Kuruçeşme etabının devreye girmesiyle Akçaray tramvay hattının durak sayısı 16'ya, tek hat uzunluğu 23,4 kilometreye ulaştı.

Açıklamada, Kuruçeşme'de ikamet eden vatandaşların görüşlerine de yer verildi.

Ali Şipka, sabahları İzmit yönünde yoğunluk yaşandığını belirterek, tramvay hattının devreye girmesinin iyi olduğunu kaydetti.

Kuruçeşme esnafından İlyas Dereci de tramvayın hizmete girmesinin kendileri için çifte bayram olduğunu ifade ederek, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a teşekkür etti.

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