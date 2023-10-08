Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'den kısa kısa

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde servis minibüsünün devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 16:45 Güncelleme: 08.10.2023 - 16:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'den kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde servis minibüsünün devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

        Mevlana Mahallesi Bahardere Caddesi'nde seyreden A.Ü. idaresindeki 41 P 1252 plakalı servis minibüsü kontrolden çıkarak devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü A.Ü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        - Gölcük'te elma yetiştiricileri ödüllerini aldı

        Gölcük Belediyesince düzenlenen 29. Yeşil İhsaniye Elma Festivali'nde dereceye giren yetiştiricilere ödülleri verildi.

        Kazıklı Kervansaray Kültür Merkezi'ndeki törende konuşan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, elmaları büyük emekle yetiştiren yetiştiricilere teşekkür etti.

        Konuşmanın ardından kategorilerde dereceye girenlere ödülleri protokol üyelerince takdim edildi.

        Törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, AK Parti İlçe Başkanı Kemal Yavuz, CHP İlçe Başkanı Mehmet Uzuner, MHP İlçe Başkanı Derya Çavdar, Saadet Partisi İlçe Başkanı Mustafa Özsoy, Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Fikret Ormancıoğlu, İhsaniye Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Yusuf Ziya Zorlu ve üreticiler katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Savaş alarmı: İsrail'in saldırıları sürüyor
        Savaş alarmı: İsrail'in saldırıları sürüyor
        Gazze'deki yıkım görüntülendi!
        Gazze'deki yıkım görüntülendi!
        Hamas tarafından kaçırılan kadın Alman vatandaşı çıktı
        Hamas tarafından kaçırılan kadın Alman vatandaşı çıktı
        İsrail'in sınır kenti çatışmaların ardından görüntülendi
        İsrail'in sınır kenti çatışmaların ardından görüntülendi
        Devreye 1 golle girildi!
        Devreye 1 golle girildi!
        Saldırı anı canlı yayına böyle yansıdı!
        Saldırı anı canlı yayına böyle yansıdı!
        Dünyanın gözü İsrail-Gazze sınırında
        Dünyanın gözü İsrail-Gazze sınırında
        Afganistan'da peş peşe depremler: Çok sayıda kişi öldü!
        Afganistan'da peş peşe depremler: Çok sayıda kişi öldü!
        Fenerbahçe, Kasımpaşa ile karşılaşacak
        Fenerbahçe, Kasımpaşa ile karşılaşacak
        Hemşirenin burnunu kıran zanlı serbest!
        Hemşirenin burnunu kıran zanlı serbest!
        'Filmdeki acılı sahne kaderim oldu'
        'Filmdeki acılı sahne kaderim oldu'
        Saldırıyı kuzeyden bekliyordu...
        Saldırıyı kuzeyden bekliyordu...
        Penaltı, kırmızı kart, ofsayt...
        Penaltı, kırmızı kart, ofsayt...
        Hepsi 5 dakika: Otomobil, gösterge, kasa
        Hepsi 5 dakika: Otomobil, gösterge, kasa
        Yapay zekâ insan hayatını değiştiriyor
        Yapay zekâ insan hayatını değiştiriyor
        "Türkiye'ye böylesi gelmedi"
        "Türkiye'ye böylesi gelmedi"
        Servetini yüzde 4 bin artırdı
        Servetini yüzde 4 bin artırdı
        Genç kadın ile annesine kurşun yağdırdı!
        Genç kadın ile annesine kurşun yağdırdı!
        Hayalet köyden sanat köyüne
        Hayalet köyden sanat köyüne
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon Ersoy, 13. Kocaeli Kitap Fuarı'na k...
        Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon Ersoy, 13. Kocaeli Kitap Fuarı'na k...
        Kocaeli'de 3 aile hekimine saldırıya kınama
        Kocaeli'de 3 aile hekimine saldırıya kınama
        Karamürsel'de "Hayvanları Koruma Günü" etkinliği düzenlendi
        Karamürsel'de "Hayvanları Koruma Günü" etkinliği düzenlendi
        DOKTORLARA SALDIRAN 3 ŞÜPHELİDEN 1'İ TUTUKLANDI, 1'İNE EV HAPSİ VERİLDİ, 1...
        DOKTORLARA SALDIRAN 3 ŞÜPHELİDEN 1'İ TUTUKLANDI, 1'İNE EV HAPSİ VERİLDİ, 1...
        Doktorlara saldıran 3 şüpheliden 1'i tutuklandı, 1'ine ev hapsi verildi, 1...
        Doktorlara saldıran 3 şüpheliden 1'i tutuklandı, 1'ine ev hapsi verildi, 1...
        Kocaelisporlu Beridze'nin 5 bin Euro'luk kolyesi çalındı; hırsız malzemeci...
        Kocaelisporlu Beridze'nin 5 bin Euro'luk kolyesi çalındı; hırsız malzemeci...