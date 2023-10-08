Kocaeli'den kısa kısa
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde servis minibüsünün devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde servis minibüsünün devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Mevlana Mahallesi Bahardere Caddesi'nde seyreden A.Ü. idaresindeki 41 P 1252 plakalı servis minibüsü kontrolden çıkarak devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü A.Ü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
- Gölcük'te elma yetiştiricileri ödüllerini aldı
Gölcük Belediyesince düzenlenen 29. Yeşil İhsaniye Elma Festivali'nde dereceye giren yetiştiricilere ödülleri verildi.
Kazıklı Kervansaray Kültür Merkezi'ndeki törende konuşan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, elmaları büyük emekle yetiştiren yetiştiricilere teşekkür etti.
Konuşmanın ardından kategorilerde dereceye girenlere ödülleri protokol üyelerince takdim edildi.
Törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, AK Parti İlçe Başkanı Kemal Yavuz, CHP İlçe Başkanı Mehmet Uzuner, MHP İlçe Başkanı Derya Çavdar, Saadet Partisi İlçe Başkanı Mustafa Özsoy, Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Fikret Ormancıoğlu, İhsaniye Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Yusuf Ziya Zorlu ve üreticiler katıldı.