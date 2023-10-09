Dünyaevine giren çift, gelin ve damatlıkla kitap fuarına geldi Kocaeli'de hayatlarını birleştiren Simge ve Ercan Deniz çifti, nikahlarının ardından gelinlik ve damatlıkla 13. Kocaeli Kitap Fuarı'na katıldı.

Kocaeli'de hayatlarını birleştiren Simge ve Ercan Deniz çifti, nikahlarının ardından gelinlik ve damatlıkla 13. Kocaeli Kitap Fuarı'na katıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 7 Ekim'de kapılarını açan fuar, etkinlikleri, imza günleri, söyleşileri ve sahaflarıyla kitap tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Yazarları düzenlenen söyleşi programlarıyla okurlarla buluşturan fuar, renkli görüntülere de sahne oluyor. Dünyaevine giren Simge ve Ercan Deniz çifti, gelinlik ve damatlığıyla fuarı ziyaret etti.

Stantları gezerek kitap alışverişi yapan çifti, "Bu yıl da heyecanla Kitap Fuarı'nı bekliyorduk. Düğün tarihimizle çakışınca biz de nikah sonrası Kitap Fuarı'nı ziyaret edelim dedik. Hem bizim hem de fuar için güzel anı oldu." ifadelerini kullandı.

Fuar, 15 Ekim'e kadar her gün 10.30-21.00 saatlerinde ziyaret edilebiliyor.