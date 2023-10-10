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        Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Yalçın, Kocaeli'de konuştu:

        Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, üyelerin mali ve sosyal haklarını iyileştirmek için olağanüstü gayret gösterdiklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 08:32 Güncelleme: 10.10.2023 - 08:32
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        Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Yalçın, Kocaeli'de konuştu:
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        Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, üyelerin mali ve sosyal haklarını iyileştirmek için olağanüstü gayret gösterdiklerini söyledi.

        Yalçın, Eğitim-Bir-Sen Kocaeli 2 No'lu Şubesi ev sahipliğinde düzenlenen "Birlik Beraberlik ve Dayanışma" yemeğine katıldı.

        Açılışta konuşan Yalçın, Memur-Sen'in, ülkedeki temel hak ve özgürlüklerin her zaman yanında olduğunu söyledi.

        Üyelerin mali sosyal haklarını iyileştirmek için olağanüstü gayret gösterdiklerini bildiren Yalçın, "Aldığımız mesafeyi kıymetli görüyorum. Alacağımız mesafeyi önemli buluyorum. 30 yılı geride bıraktık. Ülkenin imkanları ile toplu sözleşmenin gücü ve kudretiyle bu yolculuğu sürdüreceğiz." dedi.

        İsrail ile İzzeddin el-Kassam Tugaylarının başı çektiği Filistinli gruplar arasındaki çatışmalara da değinen Yalçın, Filistin'in yanında olmanın onur meselesi olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

        "Filistin halkının ayakta kalma mücadelesinin yanında olan, özgür bağımsız Filistin devletinin bütün insanlık için ortak mesele olduğunu bilen bir teşkilat olarak buradan mazlum Filistin halkını selamlıyor, yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyorum."

        Programa, AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da katıldı.

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