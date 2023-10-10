Kocaeli'de bir kişinin bıçakla öldürülmesine ilişkin 2 sanığın yargılanmasına devam edildi Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişinin ölümüne ilişkin 1'i tutuklu 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişinin ölümüne ilişkin 1'i tutuklu 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık E.Ö.K. hazır bulunurken, başka suçtan cezaevinde olan A.K. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile aracılığıyla katıldı.

Sanıklar, beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Sanık E.Ö.K'nin avukatı Aysun Torun, keşif yapılarak bıçağın bulunduğu ile olayın gerçekleştiği yerler arasındaki mesafelerin tespiti için bilirkişi raporu aldırılmasını talep ettiklerini belirterek, rapor doğrultusunda tanıkların tekrar dinlenilmesini istedi.

Müvekkilinin olay öncesinde kullandığı ilaçların etkisiyle soruşturma ve kovuşturma aşamasında çelişkili beyanlarda bulunduğunu savunan Torun, savunmasının yeniden alınmasını, "diğer sanık ve tanıkların soruşturma aşamasında alkolün etkisinde ifade verdiğinin dikkate alınması" gerektiğini söyledi.

Torun, tutuklulukta geçen sürenin dikkate alınarak müvekkilinin tahliyesini, aksi kanaat durumunda birden fazla denetim yükümlülüğü karşılığı serbest bırakılmasını istedi.

E.Ö.K'nın diğer avukatı Mehmet Uğur Şahin, müvekkili için Adli Tıp Kurumundan istenen cezai ehliyetine ilişkin raporun beklenmesini, tutukluluk süresi ile mevcut delil durumu dikkate alınarak tahliyesini talep etti.

Sanık A.K'nin avukatı Nurcan Özlen de aleyhe olan hususları kabul etmediklerini aktararak, "Maktul, kaçak alkol satışı yapmaktadır. Müvekkilim ile diğer sanık bu alkolden kullanmıştır. Olay, alkolün etkisi altındayken gerçekleşmiştir. Alkolü kullanan sanıkların olay sırasında bilinçlerinin etkilenip etkilenmeyeceği hususunda rapor aldırılmasını talep ediyoruz." dedi.

Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında, sanık E.Ö.K. hakkında alınacak raporun sonucunun beklenmesi ile suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumuna göre tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Sanıkların müebbet hapsi isteniyor

İzmit ilçesinde 14 Ağustos 2022'de çıkan bıçaklı kavgada yaralanan İlhan Alan (60) hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan E.Ö.K. ile A.K. tutuklanmıştı. A.K'nin yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar verilmişti.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede 2 sanığın, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyor.