Kocaeli'de panelvanla çarpışan otomobildeki 1 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde panelvan ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde panelvan ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Süleyman E. idaresindeki 54 VH 294 plakalı panelvan, D-020 kara yolu Erikli Mahallesi mevkisinde, karşı yönden gelen Rıdvan C. kontrolündeki 41 AKH 193 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobildeki Hasan C, Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.