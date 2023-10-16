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        6. Uluslararası Surfcasting Balık Yakalama Yarışması Kocaeli'de yapıldı

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Sportif Olta Balıkçılığı Spor Kulübü tarafından düzenlenen 6. Uluslararası Surfcasting Balık Yakalama Yarışması sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 11:13 Güncelleme: 16.10.2023 - 11:42
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        6. Uluslararası Surfcasting Balık Yakalama Yarışması Kocaeli'de yapıldı
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        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Sportif Olta Balıkçılığı Spor Kulübü tarafından düzenlenen 6. Uluslararası Surfcasting Balık Yakalama Yarışması sona erdi.

        Kandıra Belediyesi, Gölcük Belediyesi, İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesinin de destek verdiği organizasyona katılan yarışmacılar, Uzunkum Sahili'nde balık yakalamak için mücadele etti.

        Yarışmada dereceye girenlere ödülleri protokol üyelerince verildi.

        Törene, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel, Kocaeli Sportif Olta Balıkçılığı Spor Kulübü Kadir Cihan Pestil, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Spor Şube Müdür Yardımcısı Kubilay Parıltı, ilgililer ve yarışmacılar katıldı.

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