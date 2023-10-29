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        Kocaeli'de kumar operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, iş yerlerinde kumar oynattığı tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 01:38 Güncelleme: 29.10.2023 - 01:38
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        Kocaeli'de kumar operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
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        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, iş yerlerinde kumar oynattığı tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Savcısı tarafından gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında verilen arama kararıyla kumar oynandığı tespit edilen adreste arama yapıldı.

        İş yerlerinde kumar oynattığı tespit edilen F.V. ve M.G'nin gözaltına alındığı operasyonda, kumar oynayan 15 kişi hakkında idari yaptırım kararı uygulandı.

        Operasyonda 7 uyuşturucu hap, 3 çeyrek altın, 440 poker pulu ve 52 iskambil kağıdına el konuldu.

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