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        Gebze'de zabıta ekipleri balık tezgahlarını denetledi

        Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, balık tezgahlarında denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 12:01 Güncelleme: 30.10.2023 - 12:01
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        Gebze'de zabıta ekipleri balık tezgahlarını denetledi
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        Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, balık tezgahlarında denetim gerçekleştirdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların temiz ve sağlık kurallarına uygun balık tüketebilmeleri için ilçe genelinde ürün satışının yapıldığı tezgahları denetledi.

        Balıkların standart avlanma boyutunda olup olmadığını kontrol eden ekipler, tazelik, sunum, temizlik, muhafaza ve fiyat etiketi konularında denetim yaptı.

        Ekipler, karşılaşılan olumsuzlukların mutlaka belediyeye bildirilmesini istedi.

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