Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Osmangazi Köprüsü'nde sis etkili oldu

        İzmit Körfezi'nde İstanbul-İzmir otoyolunun önemli geçişlerinden Osmangazi Köprüsü'nde sis etkisini gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 08:58 Güncelleme: 31.10.2023 - 08:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmangazi Köprüsü'nde sis etkili oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        İzmit Körfezi'nde İstanbul-İzmir otoyolunun önemli geçişlerinden Osmangazi Köprüsü'nde sis etkisini gösterdi.

        Bölgede gece saatlerinde başlayan sis, sabah yoğunluğunu artırdı.

        Sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı Osmangazi Köprüsü'nü kullanan sürücülere dikkatli seyretmeleri konusunda trafik işaretçileriyle uyarıda bulunuldu.

        Polis ekipleri de kontrol noktalarında sürücüleri takip mesafelerini korumaları konusunda ikaz etti.

        Sisin gün içinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        28 ilde 61 bin 500 jandarma ile kış operasyonu!
        28 ilde 61 bin 500 jandarma ile kış operasyonu!
        17 yaşında düğün emniyette bitti!
        17 yaşında düğün emniyette bitti!
        "Hiroşima'ya atılanın bir buçuk katı!"
        "Hiroşima'ya atılanın bir buçuk katı!"
        İstanbul’da dehşet! Öldürüp üzerini mezar taşıyla kapattı!
        İstanbul’da dehşet! Öldürüp üzerini mezar taşıyla kapattı!
        Rasyonel mi? Reel mi?
        Rasyonel mi? Reel mi?
        Ballon d'Or ödülü sahibini buldu!
        Ballon d'Or ödülü sahibini buldu!
        Apple'ın yeni işlemcisi M3 tanıtıldı
        Apple'ın yeni işlemcisi M3 tanıtıldı
        Kabine toplantısı bugün! Gündemde ekonomi ve dış politika var
        Kabine toplantısı bugün! Gündemde ekonomi ve dış politika var
        Putin'den Gazze çıkışı
        Putin'den Gazze çıkışı
        Emekli ikramiyesi haczedilemeyecek
        Emekli ikramiyesi haczedilemeyecek
        Vefatından sonra ayrıntılar ortaya çıktı
        Vefatından sonra ayrıntılar ortaya çıktı
        İki bölge için yağmur uyarısı
        İki bölge için yağmur uyarısı
        Ünlü oyuncuların aşk gecesi
        Ünlü oyuncuların aşk gecesi
        Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi kararını verdi!
        Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi kararını verdi!
        Kocaman'ı yakaladı, gözü Daum'da!
        Kocaman'ı yakaladı, gözü Daum'da!
        "Kara harekatı esirleri kurtarmak için bir fırsat"
        "Kara harekatı esirleri kurtarmak için bir fırsat"
        "Dualarınıza ihtiyacım var"
        "Dualarınıza ihtiyacım var"
        Hamas rehinelerin videosunu paylaştı
        Hamas rehinelerin videosunu paylaştı
        Kanserli hücreyi küçültmeyi başardılar!
        Kanserli hücreyi küçültmeyi başardılar!
        Beşiktaş nefes aldı!
        Beşiktaş nefes aldı!

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Kocaeli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Borç-alacak tartışmasında arkadaşını bacağından vurdu
        Borç-alacak tartışmasında arkadaşını bacağından vurdu
        Kocaeli'de seyir halindeki çekicide çıkan yangın söndürüldü
        Kocaeli'de seyir halindeki çekicide çıkan yangın söndürüldü
        Kocaeli'de motosiklet kazasında ölen gencin cenazesi toprağa verildi
        Kocaeli'de motosiklet kazasında ölen gencin cenazesi toprağa verildi
        Gebze'de zabıta ekipleri balık tezgahlarını denetledi
        Gebze'de zabıta ekipleri balık tezgahlarını denetledi
        Uygulamalı eğitim alan meslek liseliler, nitelikli personel olarak istihdam...
        Uygulamalı eğitim alan meslek liseliler, nitelikli personel olarak istihdam...